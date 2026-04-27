Bonava AB Aktie

Bonava AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AKB8 / ISIN: SE0008091581

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bonava (B) legt Quartalsergebnis vor

Bonava (B) wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK gegenüber -0,700 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bonava (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,931 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 9,72 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bonava AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bonava AB (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bonava AB (B) 0,86 0,82% Bonava AB (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen