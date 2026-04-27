Bonava AB Aktie
WKN DE: A2AKB8 / ISIN: SE0008091581
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bonava (B) legt Quartalsergebnis vor
Bonava (B) wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK gegenüber -0,700 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bonava (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,931 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 9,72 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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