Ausblick: Bonava (B) legt Quartalsergebnis vor

Bonava (B) wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK gegenüber -0,700 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bonava (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,99 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,931 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 9,72 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at