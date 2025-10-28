Boot Barn Holdings Aktie
Ausblick: Boot Barn stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Boot Barn stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,28 USD. Dies würde einem Zuwachs von 34,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Boot Barn 0,950 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 16,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 494,5 Millionen USD gegenüber 425,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,18 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
