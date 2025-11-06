Borale a Aktie

Borale a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 189946 / ISIN: CA09950M3003

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Boralex A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boralex A wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boralex A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,216 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,92 Prozent auf 168,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,570 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,350 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 873,5 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 853,0 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

