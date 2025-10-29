Ausblick: BorgWarner veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BorgWarner wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,45 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,63 USD im Vergleich zu 1,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 14,32 Milliarden USD, gegenüber 14,08 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at