Ausblick: Borouge zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Borouge wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,010 USD aus. Im letzten Jahr hatte Borouge einen Gewinn von 0,040 AED je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,47 Milliarden USD betragen, verglichen mit 5,88 Milliarden AED im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,044 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,150 AED je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 5,64 Milliarden USD, gegenüber 22,13 Milliarden AED im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at