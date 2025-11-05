Bovie Medical Aktie
Ausblick: Bovie Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bovie Medical lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,102 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bovie Medical noch -0,140 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Bovie Medical nach den Prognosen von 4 Analysten 12,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,368 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,660 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 48,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
