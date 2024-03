Ausblick: Bovie Medical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bovie Medical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,178 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,71 Prozent verringert. Damals waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD in den Büchern standen.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,444 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 52,5 Millionen USD, gegenüber 44,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

