Ausblick: Boyd Group Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Boyd Group Services lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,632 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boyd Group Services 0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 789,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,03 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,56 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,17 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,21 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at