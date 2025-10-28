Erste Schätzungen: Boyd Group Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boyd Group Services wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,587 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boyd Group Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 786,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,03 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie, gegenüber 1,56 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at