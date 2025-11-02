BrainCool AB Aktie

BrainCool AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XFGC / ISIN: SE0005731833

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: BrainCool AB legt Quartalsergebnis vor

BrainCool AB gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK gegenüber -0,050 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BrainCool AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 15,0 Millionen SEK im Vergleich zu 8,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,110 SEK im Vergleich zu -0,200 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 46,0 Millionen SEK, gegenüber 40,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BrainCool ABmehr Nachrichten

Analysen zu BrainCool ABmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BrainCool AB 0,04 0,00% BrainCool AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen