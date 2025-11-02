Ausblick: BrainCool AB legt Quartalsergebnis vor

BrainCool AB gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK gegenüber -0,050 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BrainCool AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 15,0 Millionen SEK im Vergleich zu 8,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,110 SEK im Vergleich zu -0,200 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 46,0 Millionen SEK, gegenüber 40,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at