Ausblick: BRC A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BRC A wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 101,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,073 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 399,1 Millionen USD, gegenüber 391,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at