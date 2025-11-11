Bridgestone Aktie

WKN: 857226 / ISIN: JP3830800003

Ausblick: Bridgestone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bridgestone lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 109,39 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bridgestone noch ein Gewinn pro Aktie von 78,33 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.108,06 Milliarden JPY gegenüber 1.092,64 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 414,23 JPY, gegenüber 416,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 4.376,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.430,10 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

