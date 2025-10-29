Ausblick: Bright Horizons Family Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bright Horizons Family Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bright Horizons Family Solutions 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Bright Horizons Family Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 780,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,40 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at