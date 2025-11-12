Ausblick: Broadwind Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Broadwind Energy lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Broadwind Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadwind Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Broadwind Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 41,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 35,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,050 USD aus. Im Vorjahr waren 0,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 152,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 143,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at