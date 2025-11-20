Brooks Automation Aktie

Brooks Automation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 257275 / ISIN: US1143401024

20.11.2025 07:01:06

Ausblick: Brooks Automation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brooks Automation wird sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,190 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brooks Automation -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 156,2 Millionen USD – ein Minus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brooks Automation 170,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,503 USD, gegenüber -3,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 591,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 656,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

