Ausblick: Brown-Forman A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brown-Forman A wird am 04.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,476 USD. Dies würde einer Verringerung von 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Brown-Forman A 0,550 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brown-Forman A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,84 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
