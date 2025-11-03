BRP Grou a Aktie
WKN DE: A2PT5R / ISIN: US05589G1022
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: BRP Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BRP Group A gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,301 USD aus. Im letzten Jahr hatte BRP Group A einen Verlust von -0,130 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 362,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 338,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,39 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BRP Group Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: BRP Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: BRP Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: BRP Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: BRP Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: BRP Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)