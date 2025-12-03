XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Build-A-Bear Workshop Aktie

Build-A-Bear Workshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Build-A-Bear Workshop verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Build-A-Bear Workshop gibt am 04.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,590 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Build-A-Bear Workshop noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent auf 124,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 532,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 496,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Build-A-Bear Workshop Inc. 44,60 -2,19% Build-A-Bear Workshop Inc.

