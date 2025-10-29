Ausblick: Builders Firstsource präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Builders Firstsource wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,84 Milliarden USD gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,18 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,31 USD je Aktie, gegenüber 9,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 15,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at