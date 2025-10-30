Ausblick: Butterfly Network legt Quartalsergebnis vor

Butterfly Network öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Butterfly Network im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,043 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,156 USD, gegenüber -0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 91,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at