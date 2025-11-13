Ausblick: BuySell Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BuySell Technologies präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 39,26 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 102,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 19,36 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 62,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 25,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 164,45 JPY im Vergleich zu 83,97 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 99,46 Milliarden JPY, gegenüber 59,97 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at