Erste Schätzungen: BuySell Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BuySell Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 39,26 JPY. Im Vorjahresquartal waren 19,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 62,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 25,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 164,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 83,97 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 99,46 Milliarden JPY, gegenüber 59,97 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at