Ausblick: Cactus A legt Quartalsergebnis vor

Cactus A wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,578 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,740 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,28 Prozent auf 254,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 293,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,77 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at