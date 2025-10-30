Ausblick: CAIXABANK präsentiert Quartalsergebnisse

CAIXABANK präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,196 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 38,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,57 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei CAIXABANK für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,02 Milliarden EUR aus.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,789 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,760 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 16,15 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 29,15 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at