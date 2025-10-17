IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel hätte eine Investition in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden CAIXABANK-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, hätte er nun 184,843 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2025 auf 8,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 656,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,69 Prozent vermehrt.

CAIXABANK war somit zuletzt am Markt 63,60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at