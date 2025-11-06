Caliway Biopharmaceuticals Aktie

WKN DE: A3ECJQ / ISIN: TW0006919004

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Caliway Biopharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Caliway Biopharmaceuticals präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,190 TWD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 TWD je Aktie erwirtschaftet worden.

Caliway Biopharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,0 Millionen TWD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 65,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,3 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,620 TWD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,410 TWD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,0 Millionen TWD in den Büchern stehen werden, gegenüber 44,4 Millionen TWD im Vorjahr.

