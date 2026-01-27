Ausblick: Calix präsentiert Quartalsergebnisse

Calix präsentiert am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Calix im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,386 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 206,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 270,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,450 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 997,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 831,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at