Calumet Aktie
WKN DE: A40GBG / ISIN: US1314281049
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Calumet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Calumet äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,351 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Calumet mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,36 Prozent verringert.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,346 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,670 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,19 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calumet Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Calumet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Calumet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Calumet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Calumet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Calumet Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Calumet Inc Registered Shs
|19,51
|0,10%