Calumet Aktie

WKN DE: A40GBG / ISIN: US1314281049

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Calumet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Calumet äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,351 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Calumet mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,36 Prozent verringert.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,346 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,670 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

