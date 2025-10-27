Camden National Aktie
Ausblick: Camden National zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Camden National lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass Camden National für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Camden National nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 62,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 249,7 Millionen USD, gegenüber 293,8 Millionen USD im Vorjahr.
