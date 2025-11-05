Canada Goose Holdings Aktie
Ausblick: Canada Goose stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Canada Goose lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Canada Goose die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canada Goose im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,111 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 CAD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 274,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,987 CAD je Aktie, gegenüber 0,980 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
