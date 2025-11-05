Canadian Natural Resources Aktie
WKN: 865114 / ISIN: CA1363851017
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Canadian Natural Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Canadian Natural Resources wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,776 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 CAD erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,65 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,89 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 39,88 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 35,66 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canadian Natural Resources Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Canadian Natural Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Canadian Natural Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Canadian Natural Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Canadian Natural Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Natural Resources Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Canadian Natural Resources Ltd.
|27,00
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.