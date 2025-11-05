Ausblick: Canadian Natural Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canadian Natural Resources wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,776 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 CAD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,65 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,89 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 39,88 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 35,66 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at