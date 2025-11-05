Canadian Tire Aktie

WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canadian Tire wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,84 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Canadian Tire ein EPS von 3,61 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,10 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,19 Milliarden CAD in den Büchern standen.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,30 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,96 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,25 Milliarden CAD, gegenüber 16,36 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

