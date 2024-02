Ausblick: Canadian Tire verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Tire wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,86 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Canadian Tire ein EPS von 9,34 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,95 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 7,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian Tire einen Umsatz von 5,34 Milliarden CAD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,91 CAD im Vergleich zu 17,70 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 17,16 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 17,81 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at