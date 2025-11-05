Canadian Tire Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canadian Tire wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,84 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,61 CAD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,19 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Canadian Tire für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,10 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,30 CAD im Vergleich zu 15,96 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 16,25 Milliarden CAD, gegenüber 16,36 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

