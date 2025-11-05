Canadian Tire Aktie
WKN: 859346 / ISIN: CA1366811034
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Canadian Tire wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,84 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,61 CAD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,19 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Canadian Tire für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,10 Milliarden CAD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,30 CAD im Vergleich zu 15,96 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 16,25 Milliarden CAD, gegenüber 16,36 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canadian Tire Corp Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Canadian Tire gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Canadian Tire legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Tire Corp Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Canadian Tire Corp Ltd
|240,00
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.