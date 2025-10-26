Ausblick: Canon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canon wird am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 71,65 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 71,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,96 Prozent auf 1.111,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Canon noch 1.079,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 345,08 JPY im Vergleich zu 165,53 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4.569,96 Milliarden JPY, gegenüber 4.509,82 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at