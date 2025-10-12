Canon Aktie
Erste Schätzungen: Canon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Canon wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 71,65 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canon noch ein Gewinn pro Aktie von 71,96 JPY in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent auf 1.113,13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.079,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 345,08 JPY im Vergleich zu 165,53 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4.569,96 Milliarden JPY, gegenüber 4.509,82 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
