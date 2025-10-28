Ausblick: Capcom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capcom veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,074 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 257,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 43,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 179,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,429 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at