Ausblick: Capital Clean Energy Carriers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Capital Clean Energy Carriers wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,476 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capital Clean Energy Carriers ein EPS von -0,410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 105,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 425,8 Millionen USD, gegenüber 369,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at