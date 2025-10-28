Capital Power Aktie

WKN DE: A0RP0Y / ISIN: CA14042M1023

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Capital Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Capital Power wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Capital Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,32 CAD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,13 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 745,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 CAD, gegenüber 5,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,26 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

