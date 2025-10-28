Capital Power Aktie
WKN DE: A0RP0Y / ISIN: CA14042M1023
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Capital Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Capital Power wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Capital Power im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,32 CAD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,13 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 745,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 CAD, gegenüber 5,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,26 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
