WKN: 923189 / ISIN: US1405011073

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Capital Southwest gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Capital Southwest wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,594 USD aus. Im letzten Jahr hatte Capital Southwest einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Capital Southwest in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 55,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 38,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,37 USD aus. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 228,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 157,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

