Ausblick: Capri präsentiert Quartalsergebnisse

Capri wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capri noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Capri 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 825,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Capri 1,08 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -10,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 3,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at