Ausblick: Carborundum Universal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carborundum Universal öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,05 INR. Dies würde einer Verringerung von 17,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Carborundum Universal 6,09 INR je Aktie vermeldete.

Carborundum Universal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,71 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,50 INR aus. Im Vorjahr waren 15,58 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 51,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 48,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at