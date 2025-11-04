Ausblick: Cardlytics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cardlytics lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cardlytics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,327 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,900 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,67 Prozent auf 54,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,037 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,910 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 238,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 278,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at