CareCloud Aktie
WKN DE: A2PHF8 / ISIN: US14167R1005
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: CareCloud gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CareCloud wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 28,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,055 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 113,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 110,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CareCloud Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: CareCloud gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: CareCloud mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: CareCloud zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: CareCloud vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CareCloud Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CareCloud Inc Registered Shs
|2,91
|15,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.