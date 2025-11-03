Ausblick: Career Education legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Career Education stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,560 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Career Education soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD aus. Im Vorjahr waren 2,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 836,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 681,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

