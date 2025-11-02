CareRx Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P7XT / ISIN: CA14173C1059
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: CareRx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CareRx lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CareRx die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,034 CAD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll CareRx im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 93,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,97 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,105 CAD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 370,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 366,7 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
