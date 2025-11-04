Ausblick: CareTrust REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CareTrust REIT wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,362 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,04 Prozent auf 97,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,800 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 359,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 296,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at