Ausblick: Cargojet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cargojet wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,875 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 237,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 6,68 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,00 Milliarden CAD waren.

