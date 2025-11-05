Ausblick: CarGurus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CarGurus lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,548 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CarGurus 0,210 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 235,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 231,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 931,6 Millionen USD im Vergleich zu 894,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at