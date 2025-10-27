Ausblick: Carrier Global präsentiert Quartalsergebnisse

Carrier Global stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,557 USD. Dies würde einem Zuwachs von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Carrier Global 0,490 USD je Aktie vermeldete.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,98 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Carrier Global für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,55 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,19 Milliarden USD, gegenüber 22,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at